ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರ ವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ‌

ದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ (ಭಾನುವಾರ) ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕೇವಲ ಸರಕು ಸಾಗಣಿಕ ರೈಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Strengthening precautions against COVID-19, Railways has decided that no passenger train will run up to 31st March.

Let us work together as #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/374b0V5sD3

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 22, 2020