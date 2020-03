ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರ ವರೆಗೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ, ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಂದ್‌: ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ 

ಮುಂಬೈ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚ್ವಾಡಾ ಹಾಗೂ ನಾಗ್‌ಪುರ್‌ದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 52ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ನಿಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ, 'ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬೇಡಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಹಾಗೂ ಲೋಕಲ್‌ ಟ್ರೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದೊಂದೆ ದಾರಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಶೇ 25 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ. ಇದು ರಜೆ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುಂಪು ಗೂಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇನ್ನಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

