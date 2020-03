ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ಟೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಕೋವಿಡ್–19 ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

As a precautionary measure against the spread of COVID-19 Novel Coronavirus, the Rashtrapati Bhavan will remain closed for exploratory tour visits from tomorrow, March 13, till further notice.