ಪುಣೆ: ಈ ಮಹಿಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆಯಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಿಟ್‌ ಹೊರತಂದರು. ಅದು ವಿದೇಶಿ ಕಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅನುವಾಗುವ ಮೊದಲ ಮೇಡ್‌–ಇನ್‌–ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಟ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಿಟ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಲಿವೆ.

ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಇರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ಕಿಟ್‌ಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ಸೂಕ್ತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಿಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ವೈರಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪುಣೆಯ ವೈರಾಣು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ (virologist) ಮಿನಾಲ್‌ ಡಾಖವೆ ಭೋಸ್ಲೆ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪುಣೆಯ 'ಮೈಲ್ಯಾಬ್‌ ಡಿಸ್ಕವರಿ' ಕೋವಿಡ್‌–19 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 150 ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಗೌತಮ್‌ ವಾಂಖೆಡೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Entire Nation expresses its gratitude to you...

"Our kit gives the diagnosis in two and a half hours while the imported testing kits take six-seven hours," says virologist Minal Dakhave Bhosale, Mylab's research and development chief. Developed in a record time of 6 weeks.🙏🏼 pic.twitter.com/5A4azJJmNp

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 28, 2020