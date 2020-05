ಬಾಲಾಕೋಟ್‌ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯು ಇಂದು(ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂಂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಾಕೋಟ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಾಕೋಟ್‌ ವಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (ಎಲ್‌ಒಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in the Balakote sector, District Poonch, early morning today.

— ANI (@ANI) May 26, 2020