ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು;ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸು ದಾಖಲು

ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಮೊದಲು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧ ಸಂಚು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

#BREAKING – @myogiadityanath government takes stern action over midday meal row. The school principal and the entire staff has been suspended along with the Basic Education Officer. | @pranshumisraa with more details pic.twitter.com/NsyDbAOqXM

ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಮಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪು ಜತೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಯೂಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತರಕಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

This clip is from a @UPGovt school in east UP's #Mirzapur . These children are being served what should be a 'nutritious' mid day meal ,part of a flagship govt scheme .On the menu on Thursday was roti + salt !Parents say the meals alternate between roti + salt and rice + salt ! pic.twitter.com/IWBVLrch8A

— Alok Pandey (@alok_pandey) August 23, 2019