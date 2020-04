ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಟ್ವೀಟ್; ನಟಿ ಕಂಗನಾ ಸಹೋದರಿ ರಂಗೋಲಿ ಚಂದೇಲ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಅಮಾನತು

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಸುವ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ರಂಗೋಲಿ ಚಂದೇಲ್‌ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಂಗೋಲಿ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ತಬ್ಲೀಗಿ ಜಮಾತ್ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ರಂಗೋಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವರದಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಈ ಮುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಝಿ ಎಂದು ಕರೆದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಂಗೋಲಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ವೀಟ್ 2,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದು 8,000 ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ರಂಗೋಲಿಯ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ನ್ನು ಹಲವಾರ ಮಂದಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಆಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

Arrest this woman immediately for spreading vicious hatred and calling for killings of A community @MumbaiPolice . Do also block this account @Twitter @TwitterIndia @jack for spreading religious hatred and fascism. https://t.co/NzBKK8JfZP

I’ve blocked Rangoli and reported her to twitter.

But @MumbaiPolice @CMOMaharashtra @OfficeofUT This kind of hate mongering is irresponsible. Please look into it, and take necessary actions. https://t.co/WywccuZvKR

— Kubbra Sait (@KubbraSait) April 16, 2020