ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: ಮದ್ಯದ ದರ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ, ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ!

ಅಮರಾವತಿ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮದ್ಯಗಳ ದರವನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದಂತಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಜತೆಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಮದ್ಯದ ದರ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದರ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಂದಾಯ) ರಜತ್‌ ಭಾರ್ಗವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರ ಬದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7ರ ವರೆಗೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಟ್ಟು 3,468 ರಿಟೇಲ್‌ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ 2,345 ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೊರೊನಾ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನೂಲ್‌, ಗುಂಟೂರ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಳಿಗೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಮಳಿಗೆಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೂ ಮರೆತ ಜನರು ನೂಕು–ನುಗ್ಗಲು ನಡೆಸಿದರು.

#WATCH Andhra Pradesh: Social distancing norms being flouted as people in large numbers queue outside a liquor shop in Visakhapatnam. #COVID19 pic.twitter.com/DvDNbBSCTC

— ANI (@ANI) May 5, 2020