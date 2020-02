ಸತ್ಯ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಡಿಪಾಯಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋರಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

PM Modi: Recently, there have been some important judicial judgements which were subject of global discussions. Before these judgements, several concerns were being expressed about consequences, but 1.3 billion Indians accepted these judicial verdicts wholeheartedly https://t.co/F2jDcAm47O pic.twitter.com/myNI6geefo