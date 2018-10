ಮೋದಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ #MeToo ಬಿಸಿ: ಸಚಿವ ಎಂಜೆ ಅಕ್ಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ

ನವದೆಹಲಿ: ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ #MeToo ಅಭಿಯಾನದ ಬಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ, ಸದ್ಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹರಾಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಎಂ.ಜೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ರಮಣಿ ಅವರು ವೋಗ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಬರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ‘ಎಂಜೆ ಅಕ್ಬರ್ ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇನೂ ‘ಮಾಡಿಲ್ಲ’. ಈ ಬೇಟೆಗಾರನಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಅವರದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ವೋಗ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನದ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I began this piece with my MJ Akbar story. Never named him because he didn’t “do” anything. Lots of women have worse stories about this predator—maybe they’ll share. #ulti https://t.co/5jVU5WHHo7 — Priya Ramani (@priyaramani) October 8, 2018

ಸಂಪಾದಕರೊಬ್ಬರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ರಮಣಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಏಜ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೇ? ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಏಷ್ಯನ್ ಏಜ್‌ ಸುದ್ದಿಮನೆಗೆ ಕೇವಲ ಯುವ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ತರುಣಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಭವ್ಯವಾದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಜಯ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

It was for Asian Age? I remember hearing quite a few stories back then, especially, 'only young and beautiful girls were preferred for Asian Age newsroom'. But was not aware interviews were being conducted at posh hotels in such manner. — Ajay Chaturvedi (@ajay19684) October 8, 2018

‘ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಲಪಂಥೀಯರು ಎಂ.ಜೆ. ಅಕ್ಬರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೌನವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಕ್ಷಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The right-wing trolls who suddenly turned feminists when it came to criticizing sexual transgressions from men in 'liberal media' are conspicuously silent on MJ Akbar. — Abhishek Baxi (@baxiabhishek) October 8, 2018

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಎಂ.ಜೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ ದಿರಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾರರು’ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

