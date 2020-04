ಮೊಂಬತ್ತಿ ಉರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೊರೊನಾ ನಾಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ನವದೆಹಲಿ: ಮೂಂಬತ್ತಿ ಉರಿಸಿ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೂಂಬತ್ತಿ ಉರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎ.ಆರ್.ಚೌದರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಅಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮೊಂಬತ್ತಿ ಉರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

There is no relation between turning off lights&burning candles,with fight against #COVID19. I believe it&that's why I'll not light candle or turn off light but continue to fight #COVID19. If I'll not light candle I'll be called anti-national,but I'm ready:AR Chowdhury, Congress pic.twitter.com/ArAdhnNDUY

