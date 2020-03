ಕೋವಿಡ್‌–19ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 69 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯ ಆರ್‌ಎಂಎಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಗುರುವಾರ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮೂಲದ 76 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ನಿವಾಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ... ಕೋವಿಡ್‌–19ಗೆ ಮೊದಲ ಬಲಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಕಾರ್ಮೋಡ

Delhi: Death of a 68-year-old woman from West Delhi (mother of a confirmed case of COVID-19), is confirmed to be caused due to co-morbidity (diabetes and hypertension). She also tested positive for COVID-19. https://t.co/hmqARvTVv5