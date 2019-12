ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ:  ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣೆ ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ 'ರೇಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್‌ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾರತ್‌ ಬಚಾವೋ (ಭಾರತ ರಕ್ಷಿಸಿ)' ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿರುವುದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Rahul Gandhi, at party's 'Bharat Bachao' rally: I was told in Parliament by BJP y'day 'Rahul ji, you gave a speech. Apologise for that.' I was told to apologise for something which is right. My name is not Rahul Savarkar. My name is Rahul Gandhi. I will never apologise for truth. pic.twitter.com/XiGWs81YAe — ANI (@ANI) December 14, 2019

ಮೋದಿಯವರು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಬಂದರು ಮತ್ತು 500 ಮತ್ತು 1000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು. ಇದು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ನಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು 2016ರ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

Rahul Gandhi, Congress: No one from Congress will apologise. It is Narendra Modi who should apologise. He should apologise to the nation. His assistant Amit Shah should apologise to the nation. I will tell you why they should that. https://t.co/Q18DVDJSMr — ANI (@ANI) December 14, 2019

ಒಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ದರವು ಶೇ. 9ರಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜನರು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನು 'ಚಿಂದಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಇದೆ. ಈಗ ಜನರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 200ರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲೆಂದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

Sonia Gandhi, Congress Interim President at 'Bharat Bachao' rally: Today the atmosphere is such that whenever they feel like they impose an Article, revoke an Article, change the status of a state. Whenever they feel like, they revoke President's Rule & pass Bills without debate pic.twitter.com/0kivpgtUo5 — ANI (@ANI) December 14, 2019

ರಾಮ್‌ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.