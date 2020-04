ಜೂನ್‌–ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ: ಛತ್ತೀಸಗಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ (ಕೋವಿಡ್‌–19) ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು (ಏ.27) ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಭೆ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚಿತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಚತ್ತೀಸಗಢದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಟಿಎಸ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಡಿಯೊ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಜೂನ್‌ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ,’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಸ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಡಿಯೊ ಅವರು ಚತ್ತೀಸಗಢದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್‌ ಬಘೇಲ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಡಿಯೋ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ



#WATCH Prime Minister said that a spike in #COVID19 cases could happen in June & July, so all the activities must be done accordingly: Chhattisgarh Health Minister TS Singh Deo who was present along with Chhattisgarh CM in video conferencing with PM today pic.twitter.com/2Swn8VwBPp

— ANI (@ANI) April 27, 2020