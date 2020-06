ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ರಾಹುಲ್, ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್–16 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಫ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಫಲವಾದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

This is what a failed lockdown looks like. pic.twitter.com/eGXpNL6Zhl

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 5, 2020