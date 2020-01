ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮನ

ನವದೆಹಲಿ: 71ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್‌ಪಥ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Delhi: President of India Ram Nath Kovind and President of Brazil Jair Bolsonaro, leave as the #RepublicDay parade concludes pic.twitter.com/qqoaDu5PtD

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗೌರವ ನಮನ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್‌ಪಥ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಪಥಸಂಚಲನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿವೆ.

Delhi: Su-30 MKIs of Indian Air Force execute the

'Trishul' manoeuvre. The formation is being led by Group

Captain Nishit Ohri. The captains of the other two aircraft are Wing Commander Nilesh Dixit and Wing Commander Karan Dogra. pic.twitter.com/RMp1VmdHOE

