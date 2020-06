ಕೇರಳದ ಆನೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮರುಗಿದ ದೇಶ

ಕೇರಳದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆನೆಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗಿದೆ. ಆನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನೋಡದ ಅದರ ಮರಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಮಂದಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು, ಟ್ವಿಟರ್‌, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು ಆನೆಯ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರತನ್‌ ಟಾಟಾ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣೋಣ. ಇಂಥ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡೋಣ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag — Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2020

ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ಸತೀಶ್‌ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಆನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಗುವಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಚಿತ್ರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹಲವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಚಿತ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು.

Pregnant elephant dies after eating cracker-stuffed pineapple! @sifydotcom cartoon pic.twitter.com/0CAtISh7AH — Satish Acharya (@satishacharya) June 3, 2020

ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್‌ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಇದು ನಡೆದಿದ್ದಾರೂ ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಾದೂ ಹೇಗೆ? ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯವಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಹೃದಯ ಚೂರುಚೂರಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಿದೆ,’ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The perpetrators need to be punished in the STRICTEST way. @PetaIndia @CMOKerala pic.twitter.com/697VQXYvmb — Shraddha (@ShraddhaKapoor) June 2, 2020

‘ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು,’ ಎಂದು ನಟ ರಂದೀಪ್‌ ಹೂಡಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕೇರಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ.

Article 51-A (g) of the Indian Constitution says that it shall be duty of every citizen of India to have compassion for living creatures. The pregnant elephant in pic was killed in human- wildlife conflict.Action has already been initiated. But where lies our duty? N humanity?? pic.twitter.com/V1ufNt3HfN — Kerala Forest Department (@ForestKerala) June 3, 2020

‘ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವಳು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆತನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಳು,’ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿ ಪೌಲೋಮಿ ಶಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

“She didn't harm a single human being even when she ran in searing pain in the streets of the village. This is why I said, she is full of goodness.” The sick human race. Pregnant Elephant Fed Pineapple Stuffed With Crackers In Kerala, Dies https://t.co/Q5387OQQq9 — Poulomi Saha (@PoulomiMSaha) June 2, 2020

ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

“Mom! Couldn’t see the light & humanity.” I’m outraged by the unfortunate death of a pregnant elephant in Kerala. My #SandArt at #Puri beach. May such things never happen again. pic.twitter.com/AdxTteXlGY — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) June 4, 2020

It takes nothing away from a human to be kind to an animal..

Let these #Elephant live In peace, the Earth is their home too !! pic.twitter.com/oWCSDMt0t3 — Dr. Vagus_Soul💫 (@Saranghae_peace) June 3, 2020

There's a natural law of karma that vindictive people, who go out of their way to hurt others, will end up broke and alone.”#Elephant pic.twitter.com/1J2epz2YDG — Aman banka (@AmanBanka00) June 2, 2020

