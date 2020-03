ಕೊರೊನಾ ಆತಂಕ | 21 ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿಗ್ಬಂಧನ: ಮೋದಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಜನರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರದವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ 21 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾಟಬಾರದು. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಸೋಂಕಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

Pray for people who are working to sanitise your society & neigbourhoods, roads&public places to ensure complete eradication of the virus. You must also think about the media persons who are working 24 hours, by staying on roads & going to hospitals, to give you correct info: PM https://t.co/Hv0NVigcPv

— ANI (@ANI) March 24, 2020