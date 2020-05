ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್‌: ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಂದ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಆಗಮನ

ನವದೆಹಲಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ದೋಹಾ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಹರ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'833 ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು 2020ರ ಮೇ 25 ರಂದು ದೋಹಾ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿ, ಗಯಾ, ಕೊಚ್ಚಿನ್‌ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪುರಿ ಸೋಮವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Vande Bharat - Mission of Hope & Happiness.

833 Indian citizens return on four flights from Doha, San Francisco, Melbourne & Sydney to Delhi, Gaya, Kochi & Ahmedabad on 25th May 2020.@MoCA_GoI @MEAIndia pic.twitter.com/Yv6lQKxX5a

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 25, 2020