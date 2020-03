ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡದಿರಲು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ಸೊಂಕು ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು, ಜನರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಜಿ.ಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ.ಎಚ್‌.ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ, ಪಿ.ಜಿ. ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ, ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BBMP has come out with a series of advisories for RWAs in #Bengaluru with a view to contain the possible spread of #COVID19.

Request citizens to read the attached circulars and cooperate in their best interests.#BBMP #COVID19Bangalore @DHFWKA @ComDHFWKA @WHOWPRO @WHO pic.twitter.com/saZs9X3JHE

