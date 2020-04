ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ₹500ರಿಂದ ₹1,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಗುರುವಾರ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಪಿಡುಗು ಜತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮಿತಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ತುಂಟಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪಾತ್ರವೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್.ಕೆ. ಅಥೀಖ್ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

It is a minor mischief involving a GP member & two other people. The Gram Panchayats itself has no role.

A case has been booked against three persons. Generalisations about communal tensions are not really warranted.

CEO ZP Ramnagara @Ikrum_shariff to take necessary action. https://t.co/FjIsoDkmCn

— ಎಲ್ ಕೆ ಅತೀಕ್ L K Atheeq (@lkatheeq) April 9, 2020