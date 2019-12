ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದೇಶ ನಿಜವೇ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ‌‘ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾಬ್‌, ಆಟೋಗಳನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 9969777888ಗೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಮಾಡಿ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಆತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಿಪಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ,‌’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿರ್ಭಯಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ' ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ: ಆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ಸದ್ಯ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದೇಶದ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌

ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಾದರೂ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವುದು, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ.

(1/3) Messages on Social Media regarding launch of Delhi Police Women Helpline SMS # 9969777888 for GPS tracking of Auto/Taxi are not true.

ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಸಂದೇಶವೊಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

#Fake message is floating on Whatsapp regarding this number as BCP’s Women Helpline. The number does not belong to BCP People are requested not to believe or share this fake message. Stringent action will be taken against those who create and spread fake messages on social media pic.twitter.com/nDedjqa0RG

— BengaluruCityPolice (@BlrCityPolice) December 3, 2019