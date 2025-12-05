ಎ.ಐ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೆಜ್ಜೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ಎ.ಐ ಪರಿಕರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>. <p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎ.ಐ. ಮಿಷನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>. <p>2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎ.ಐ ಸಾಕ್ಷರತೆ ನೀಡಲು, ಅವರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>. <p>ಒಟ್ಟು 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಎ.ಐ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ<br>ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>