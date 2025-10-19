ಭಾರತದ ಮೊದಲ 7 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ವೈಷ್ಣವ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 7 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ (ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ‘ಶಕ್ತಿ’) 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ.ಟಿ. ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಐಟಿ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ತಂಡವು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2028ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 7 nm ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ (ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ನಾವು 28 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನಿಂದ 7 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ’ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹಣಕಾಸು, ಸಂವಹನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ತಂಡವು, ಸದ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ಗಳಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 7 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಗಾತ್ರದ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>