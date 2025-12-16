<p>ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಯೊ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಜಿಯೊ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.ಜಿಯೊ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 48.47 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ಟ್ರಾಯ್.ಜಿಯೊ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 48.47 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ಟ್ರಾಯ್.<p><strong>₹500 ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್:</strong> </p><p>ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾಟ್ಪೋನ್ಗೆ ₹500 ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5ಜಿ ಡೇಟಾ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 56 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಜಿಯೊ</strong> <strong>ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್:</strong></p><p>₹500 ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೊ ಒಟಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (ಮೊಬೈಲ್/ಟಿವಿ), ಜೀ5, ಡಿಸ್ಕವರಿ+, ಸೋನಿ ಲಿವ್, ಸನ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರಾಠಿ, ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ, ಚೌಪಾಲ್, ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಚೊಯ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. </p><p><strong>ಹೀರೋ ವಾರ್ಷಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ₹3,599 ಯೋಜನೆ</strong></p><p>ಹೀರೋ ವಾರ್ಷಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ₹3,599 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 365 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ, ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 GB ವೇಗದ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p>ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿಯೊ 18 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ₹35,100ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>