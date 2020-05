ಹೊಸ ಬಜೆಟ್‌ ಫೋನ್‌: ಮೊಟೊ ಜಿ8 ಪವರ್‌ ಲೈಟ್‌, ಬೆಲೆ ₹8,999 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 5,000 ಎಂಎಎಚ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೊಟೊ ಜಿ8 ಪವರ್‌ ಲೈಟ್‌ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗೆ ₹8,999 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 29ರ ನಂತರ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಯಲ್‌ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ ಬ್ಲೂ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿರುವ ಫೋನ್‌, ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿದೆ.

6.5 ಇಂಚು ಎಚ್‌ಡಿ+ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ (20:9 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೊ), ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್‌ ಹೀಲಿಯೊ ಪಿ35 ಆಕ್ಟಾ–ಕೋರ್‌ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. 256 ಜಿಬಿ ವರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಕ್ರೊಎಸ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಇದೆ. 64 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ 4 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ– 16ಎಂಪಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್‌, 2ಎಂಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೊ ಲೆನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ 2ಎಂಪಿ ಡೆಪ್ತ್‌ ಸೆನ್ಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್‌ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ 9 ಓಟ್‌–ಆಫ್‌–ದಿ–ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಪರೇಟಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಕೈ ಅಲುಗಿದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಫ್ಲಾಷ್‌ಲೈಟ್‌ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊಟೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ಗಳಿವೆ.

5,000 ಎಂಎಎಚ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 10ವ್ಯಾಟ್‌ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

The all-new Moto g8 power lite packs the #UltimatePower of a 5000mAh battery, 4GB RAM + 64GB storage, 16MP triple camera system & more.

Are you ready to experience the #UltimatePower? Available on @Flipkart at just ₹8,999 starting 29 May, 12 PM onwards! https://t.co/v2Tn740HBT pic.twitter.com/djdG112iZ8

— Motorola India (@motorolaindia) May 21, 2020