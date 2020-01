ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವ, ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವೈಫ್‌ 6, ಬ್ಲೂಟೂಥ್‌ 5.1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ವೇಗದ 4ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ, ವಾಯ್ಸ್‌ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಜಿಪ್‌ಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 5ಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಲಯಗಳಿಗಾಗಿ 4ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 720ಜಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 662 ಹಾಗೂ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 460 ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಚಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ ಎಐ ಎಂಜಿನ್‌ ಹಾಗೂ ಲೊಕೇಶ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಏಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಸುವ 'ನಾವಿಕ್‌' ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಾವಿಕ್‌ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ.

We’re happy to announce three new #Snapdragon Mobile Platforms: 720G, 662, and 460. While they’re each revolutionary in their own way, you can expect incredible connectivity enhancements, on-device #AI, and immersive entertainment from all. #SnapdragonMediaDay pic.twitter.com/ScisW9iWHJ

— Qualcomm India (@qualcomm_in) January 21, 2020