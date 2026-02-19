AI Impact Summit | ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೊದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಮುಕೇಶ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮೊಬೈಲ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಎ.ಐ) ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನವದಹೆಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಎ.ಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗ'ದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅಂಬಾನಿ, 'ಎ.ಐಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಎ.ಐನೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಡೆ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ದತ್ತಾಂಶದ ಎ.ಐ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎ.ಐ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಊಹಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ತಾಳ್ಮೆಯ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಎ.ಐಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಜಿಯೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಭಾರತ ಎ.ಐ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕ: AI ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.AI Impact Summit: ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ವಿವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗೈರು ಹಾಜರಿ