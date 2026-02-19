ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

AI Impact Summit | ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೊದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಮುಕೇಶ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ ಎ.ಐ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕ: AI ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಭಾರತ ಎ.ಐ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕ: AI ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:AI Impact Summit: ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ವಿವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
AI Impact Summit: ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ವಿವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
Mukesh AmbaniTechnolgysummitArtificial intelligenceAI
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT