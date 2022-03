ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ಹೊಸ 5ಜಿ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ53' 5ಜಿ ಮತ್ತು 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ33' 5ಜಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ53' 5ಜಿ ಫೋನ್‌ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದ ಹಾಗೂ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ33' 5ಜಿ ಫೋನ್‌ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 22ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗಳು 'ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ 12' ಆಪರೇಟಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿವೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹೊರ ಕವಚವು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5,000ಎಂಎಎಚ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 25ವ್ಯಾಟ್‌ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ₹40,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ.

'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ53' 5ಜಿ ಫೋನ್‌:

6.5 ಇಂಚು ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಡಿ+ಸೂಪರ್‌ ಅಮೊಲೆಡ್‌ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ–ಒ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಷ್‌ ರೇಟ್‌, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ 5 ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ. 5 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್‌ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್‌ 1280 ಚಿಪ್‌, 8ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಮತ್ತು 258ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

Awesome is for everyone. If you missed this Galaxy A Event, here’s how awesome it was! #GalaxyA53 #GalaxyA33 #SamsungEvent

Learn more: https://t.co/t5c46NiGTK pic.twitter.com/y5zkRIxsWK

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 17, 2022