TECNO SPARK 8P ಬಿಡುಗಡೆ; ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್‌ನೋ, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತಾದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 8ಪಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ: ₹10,999

50MP AI ತ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ,

ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಹೆಲಿಯೊ ಜಿ85 ಪ್ರೊಸೆಸರ್

ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 8 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್‌ನೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನೂತನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.

Now available at your nearest retail stores only for ₹ 10,999/-. #TECNO #TECNOMobile #TECNOSpark8P pic.twitter.com/3Od8z0LQOm

ಕ್ಯಾಮರಾ:

50MP AI ತ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ,

8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ

ಸ್ಟೋರೆಜ್:

7GB RAM,

64GB ಇಂಟರ್ನಲ್,

512GB ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು,

ಮೆಮೊರಿ ಫ್ಯೂಶನ್

ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಟ್ರೆಂಡಿ, ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ವಿನ್ಯಾಸ,

6.6" ಸಂಪೂರ್ಣ HD+ ಡಾಟ್ ನಾಚ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ,

ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಲೈಟ್,

1GHz ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್,

ಸೂಪರ್ ನೈಟ್ ಮೋಡ್,

ಬ್ಯಾಟರಿ:

5000mAh,

18W ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜರ್,

25 ದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ, 164 ಗಂಟೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್,



ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳು:

ಟರ್ಕ್ಯೊಸ್ ಕಯಾನ್, ಐರಿಸ್ ಪರ್ಪಲ್, ತಹಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಲೂ

Ready get set and go!

See the unlimited possibilities that awaits you with #IndiasLatestBigShot - TECNO Spark 8P. Say goodbye to dull pictures. 😱

Now available at your nearest retail stores only for ₹10,999/-#TECNO #TECNOMobile #TECNOSpark8P #IndiasLatestBigShot pic.twitter.com/NUS7YqUhzo

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 7, 2022