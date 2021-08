ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವೊ ನೂತನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ವಿವೊ ವೈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್ ಒಳಗೊಂಡ ವಿವೊ Y53s ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ವಾಟರ್‌ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ಇರುವ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೊಸ ವಿವೊ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ವಿವೊ ನೂತನ Y53s ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 8GB RAM + 128GB ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹19,490 ದರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಡೀಪ್ ಸಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರೈನ್‌ಬೊ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ Y53s ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್, ಪೇಟಿಎಂ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಟಾಟಾಕ್ಲಿಕ್ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹1,500 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಯೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

The all-new #vivoY53s is the new trendsetter in town. Make the most of each moment with unmatched style and superior performance! ​

​

Available in Fantastic Rainbow🌈 and​ Deep-Sea Blue.✨ #ItsMyStyle ​

Buy Now: https://t.co/D5wG6HMuY7 pic.twitter.com/QdkanGgou8

— Vivo India (@Vivo_India) August 9, 2021