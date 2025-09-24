ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

‘ಡ್ರಗ್‌ಪ್ರೊಟ್‌ಎಐ’: ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Artificial InteligenceAI

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT