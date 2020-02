 'ಔಡಿ ಎ3' ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಸೀಟ್‌ ಕವರ್‌ ತಯಾರಿ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್‌ (PET) ಬಾಟಲಿಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪೆಟ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಔಡಿ ಕಂಪನಿ ಸೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕವರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್‌, ಶೂ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ಪೆಟ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಗರ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಶೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಔಡಿ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಔಡಿ ಹೊಸ 'ಎ3' ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮರುಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸೀಟ್‌ ಕವರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸೀಟ್‌ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಶೇ 89ರಷ್ಟು ಪೆಟ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾರದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಯಂತದ್ದೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

1.5 ಲೀಟರ್‌ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 45 ಪೆಟ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೀಟ್‌ನ ಕವರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಔಡಿ ಎ3 ಕಾರಿನ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಾಗಿ 62 ಪೆಟ್‌ ಬಾಟಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಗೇಜ್‌ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಪ್ಪು, ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳ ಸೀಟ್‌ ಕವರ್‌ಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಸೀಟ್‌ ಕವರ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಔಡಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸೀಟ್ ಕವರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

From a plastic bottle to a seat cover: At the #world #premiere of the new #Audi #A3 at @GimsSwiss, Audi will present #sustainable seat covers made up of 89 % recycled PET bottles. Find out how this sustainable product is manufactured >> https://t.co/jk8av3kwPK pic.twitter.com/j3wiURBQqj