Chandrayaan-5: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ ಜಂಟಿ ಒಪ್ಪಂದ 

<p><strong>ಟೋಕಿಯೊ:</strong> ಚಂದ್ರಯಾನ –5 ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಕ್ಸಾ ನಡುವೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿನ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ (ಪಿಎಸ್ಆರ್) ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ– 5 ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p>