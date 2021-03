ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ನಾಸಾದ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್

ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಲ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ 'ನಾಸಾ'ದ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್, ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಒರಟಾದ ಹಾಗೂ ಕರ್ಕಶವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

🔊 Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.

Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021