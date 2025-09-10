ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

ರೈಲು ಹಳಿಗಳೇ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರ!

ೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ.
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ.
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು

ಚಿತ್ರ: ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ‘ಎಕ್ಸ್‌’ ಖಾತೆ

TrainSolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT