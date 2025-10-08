ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

‘ಮೈಟೋಮಿಯಾಸಿಸ್‘: ಕೋಶವಿದಳನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಳಹು

ಕ್ಷಮಾ ವಿ.ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
scienceMedical

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT