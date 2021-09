ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಾಸಾದ ರೋವರ್‌; 2030ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜನೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಸಾದ ಪರ್ಸಿವಿರೆನ್ಸ್‌ ರೋವರ್‌, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಂಗಳಯಾನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊತ್ತುತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 'ನಾನು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಾದರಿ ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವೆ' ಎಂದು ಪರ್ಸಿವಿರೆನ್ಸ್‌ ರೋವರ್‌ನ ಪರವಾಗಿ ನಾಸಾ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 1ರಂದೇ ರೋವರ್‌ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರಿಂದ ನಾಸಾ ಕಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೋವರ್‌ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನುಒಳಗೊಂಡ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರ್ಸಿವಿರೆನ್ಸ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಳೆತೆ ಮಾಡಿ ಗಾಜಿನ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ.

'ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸಿವಿರೆನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಡೆಸಿರುವ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಾಸಾದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಲ್‌ ನೆಲ್ಸನ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021