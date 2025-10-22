ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

PFAS Water Pollution: ವಿಷವನ್ನು ಸೋಸೋಣ ಬನ್ನಿ!

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:13 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chemicalwater pollutionKoreawater purifyingnew technology

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT