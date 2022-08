ಭಾರತೀಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್!

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಟ್ವಿಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಣರಂಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅದೆಷ್ಟೊ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ 23 ವರ್ಷದ ಯುವ ಟಕ್ಕಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ (ಟಿಸಿಎಸ್‌) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಣಯ್ ಪಾತೋಳೆ ಅವರು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ್‌ಗೆ 2018ರಿಂದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟೆಸ್ಲಾ ಗಿಗಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾದಾಸೀದಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿರಿ’ ಎಂದು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಣಯ್ ಪಾತೋಳೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

It was so great meeting you @elonmusk at the Gigafactory Texas. Never seen such a humble and down-to-earth person. You're an inspiration to the millions 💕 pic.twitter.com/TDthgWlOEV

— Pranay Pathole (@PPathole) August 22, 2022