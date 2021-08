ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ: ಜೊಮಾಟೊದ ‘Grofers‘ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಧಾವಂತ ಜನರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಹಾತೊರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ, ಅತಿ ವೇಗ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಇತಿ–ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈ ವೇಗದ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹುದೇ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕ ಬರುತ್ತಿರುವ, ಜೊಮಾಟೊ ಒಡೆತನದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಿರಾಣಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಗ್ರೊಪರ್ಸ್ (Grofers) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿದೆ. ‘ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ‘ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ಗಳ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿರಾ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನಗೆ 10–20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನಿಧಾನವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಿರಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಈ ನಡೆಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು‘ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್ನುವರು ಗ್ರೊಪರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I don't want my groceries delivered in 10 or 20 minutes. I would rather that the delivery person takes his time to safely deliver. Same for my food. Raise your voice. Tell companies like Grofers, Big Basket, Swiggy and Zomato:There is no market for abusing their delivery persons

