ಟ್ವಿಟರ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ #TuluOfficialinKA_KL: ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

#TuluOfficialinKA_KL ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅಭಿಯಾನ ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ #TuluOfficialinKA_KL ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ #TuluOfficialinKA_KL ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Tulu is one of the oldest Dravidian language.Tulu is not just a language it's emotions of every individual who lives in tulunadu. The culture which uphold the believe of unity in diversity... We love and respect every language❤ #TuluOfficialinKA_KL #Tulu pic.twitter.com/LGTg0860aR

ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೋರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಂಸದರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

#TuluOfficialinKA_KL Let's all be proud tuluvas with our distinct identity, our unique culture, our entrepreneurship & our all inclusive "live & let live" philosophy of coexistence with people speaking many languages. We beleive in & practice "उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं " pic.twitter.com/idaKKjmtF1

ತುಳುವಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಇಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನ

Sri @BSYBJP, every Tuluva had put their trust in you

YOU FAILED US

I urge al political party & its leaders to stop with this criminal negligence of the rightful status of Tulu & stop taking Tuluva votes for granted

Its hightime you take right steps to make #TuluOfficialinKA_KL pic.twitter.com/wW5WNFDHH0

— Vijeth V Saliyan (@VijethSaliyan) June 13, 2021