ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳದಿರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು?

<p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು(ಎನ್ಆರ್ಐ) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. </p><p>ಎನ್ಆರ್ಐಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿರುವ ಕಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಬೆಲಿ ರಿತು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳದಿರಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು:</strong></p><ul><li><p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೋಪ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ಮಾತಿಗಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p>ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿದಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>