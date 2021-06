ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜ, ಲಾಂಛನವಿರುವ ಬಿಕಿನಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಅಮೆಜಾನ್! ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಕೊಳಕು ಭಾಷೆ' ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ (Amazon.ca) ಇಂತಹದೊಂದು ಪ್ರಮಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾವುಟ ಹೋಲುವ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಾಂಛನವಿರುವ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾದಿತ ಪುಟದ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಳ ಉಡುಪು ಇರುವ ವೆಬ್ ಪುಟದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾವುಟ ಮತ್ತು ಲಾಂಛನವಿರುವ ಒಳ ಉಡುಪು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. BKDMHHH ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಬಿಕಿನಿ ರೀತಿಯ ಒಳ ಉಡುಪು ಇದಾಗಿದೆ. ಅದು ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.‌

@amazonca below link https://t.co/lVkJ4Ua10C… is a Karnataka state flag with government logo from India, do remove such disturbing & provocating products & sellers. Kindly ask apologies to Karnataka people’s .@amazonIN @JeffBezos @ArvindLBJP @AshwiniMS_TNIE @AmazonHelp

— ಪ್ರದೀಪ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ🇮🇳 (@PRADEEP_GOWDA__) June 5, 2021