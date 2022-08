ಅಸಲಿ ಖಾತೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವೆ: ಮಸ್ಕ್

ನವದೆಹಲಿ: ಟ್ವಿಟರ್ ತನ್ನ ಯಾವುದಾದರೂ 100 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, 44 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms.

However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022