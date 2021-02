ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್‌, ಅದಾನಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌: ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟೆರಾ ನವೀಕೃತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲಾಯನ್ಸ್‌, ಅದಾನಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಾಣವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಸರ್ದಾರ್‌ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೆಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್‌ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 63 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 1.32 ಲಕ್ಷ ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

‘ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಇನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂದಿ. ' ಸತ್ಯ ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತು. ಅದ್ಭುತ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಸರು. ಎರಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲಾಯನ್ಸ್‌, ಅದಾನಿ ಹೆಸರು. ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಪುತ್ರ ಜೈ ಶಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಳಿತಗಾರ. ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು,' ಎಂದು ಅವರು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸದಾ ಆರೋಪಿಸುವ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂದಿ, 'ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು,' ಎಂಬ ಗೇಲಿ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಭೂಷಣ್‌ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ' ಸರ್ದಾರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಹೆಸರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಅದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌, ಅದಾನಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಇದೆ. ಎಂಥಾ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮೋದಿಜಿ,' ಎಂದು ಕುಹಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

