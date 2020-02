ಬಾಲಾಕೋಟ್ ದಾಳಿಗೆ ವರ್ಷ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ವೀರರಸ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಲಾಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಂದಿಗೆ (ಫೆ.26) ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಬಸ್‌ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ 40 ಯೋಧರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ ಉಗ್ರರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು.

ಅಂದಿನ ಈ ದಿನವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು #balakotairstrike ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು "Sleep tight because PAF is awake." ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆ ಸಹ ಟ್ರೋಲಿಗರ ವ್ಯಂಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

‘ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ’ ಎಂದು ಹಲವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಇಣುಕುನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Four Targets and the Perfect Accuracy!



Twelve Mirage 2000 jets carrying SPICE 2000 & Popeye precision-guided munitions.



Along with support from 4 Sukhoi Su-30MKI, Netra and Phalcon airborne early warning and control aircraft, an IAI Heron. #balakotairstrike 🔥🇮🇳🙏 pic.twitter.com/O1f7rZ1hwg — Sukriti Chakravarty (@CS_Sukriti) February 25, 2020

We can never forget this day what our brave pilots did to safeguard our motherland. Bharat mata ki Jai.#balakotairstrike pic.twitter.com/0ZLoKJy3zW — Abhishek Samanta (@avseks555) February 26, 2020