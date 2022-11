ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ‘ಅದರ’ ಶುಲ್ಕ 8 ಡಾಲರ್‌! ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮಾಲೀಕ ಮಸ್ಕ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ವೇರಿಫೈಡ್‌ ಖಾತೆಗಳ ‘ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌’ಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌’ಗೆ 8 ಡಾಲರ್‌ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ದಿನವಿಡಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅದರ (ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌) ಬೆಲೆ 8 ಡಾಲರ್‌’ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಶನಿವಾರ ಖಂಡತುಂಡವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಹಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Trash me all day, but it’ll cost $8

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022