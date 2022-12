Twitter | ಕಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ– ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕಂಪನಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ, ಆಂತರಿಕ ಇ ಮೇಲ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಇ ಮೇಲ್ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಝೋ ಶಿಫರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಸ್ಕ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಝೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

NEW: Elon Musk is threatening to sue Twitter employees who leak confidential information to the press. He's asking staffers to sign a pledge indicating they've understood. Here's the email:

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 10, 2022