Google Doodle: ಕೊರೊನಾ ತಡೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್–19 ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಡೂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 6) ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿರುವ ಡೂಡಲ್‌ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಜನರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ‘ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ಸ್’ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಈಗಲೂ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ. ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿರಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

Masks are still important. Wear a mask and save lives.

As COVID-19 continues to impact communities around the world, help stop the spread by following these steps → https://t.co/yn3hm5iZ5Y#GoogleDoodle pic.twitter.com/rH7xyNLoDP

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 6, 2021